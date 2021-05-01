РИАМО - 1 мая. С субботы вертолеты Московского авиацентра начали мониторинг пожароопасной обстановки, дополнительный контроль будут обеспечивать также санитарные вертолеты, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В вертолетах есть водосливное устройство. Благодаря ему можно сбросить 5 т воды на очаг возгорания. Это будет особенно ценно, если пожар произойдет в удаленном месте, куда не сможет добраться спецтехника.

Дополнительный контроль также обеспечат экипажи санитарных вертолетов Московского авиацентра по пути из аэродрома Остафьево к месту дежурства и обратно.

Как ранее отмечал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, благодаря разведке с воздуха можно вовремя выявить очаги возгорания, локализовать их и потушить пожар.

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