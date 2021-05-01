РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. Во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам победил один учащийся из Подольска, еще пять стали призерами, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Закончилась Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам, которая проходила с сентября 2020 года по апрель 2021 года. В муниципальном этапе принял участие 4 431 юный подольчанин. В региональный этап пригласили 517 обучающихся из Подольска. Из них стали победителями 54, а призерами - 204 школьника. В сборную команду Московской области с лучшими результатами включили 17 подольских школьников.

В заключительном этапе олимпиады - один победитель и пять призеров из Подольска. Впервые в округе обучающиеся школ показали такие высокие результаты.

Анатолий Невдашов из 9 класса лицея №23 стал победителем олимпиады по экономике (учитель - Наталья Бауэр).

Призеры: Лев Сенников, французский язык, 11 класс, школа №5 (учитель - Лилия Дерум); Данила Шашков, физика, 10 класс, лицей №23 (учитель - Василий Морозов); Артем Синельников, английский язык, 11 класс, гимназия имени Подольских курсантов (учитель - Ирина Копосова); Мария Козлова, ОБЖ, 11 класс, Быковская школа (учитель - Евгений Лукошников); Елизавета Никулина, биология, 11 класс, гимназия имени Подольских курсантов (учитель - Татьяна Коваленко).