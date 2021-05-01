РИАМО - 1 мая. В Дмитровском городском округе завершается реализация проекта по строительству завода по производству кормов для домашних животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Инвестиционный проект по строительству завода по производству сухих и влажных кормов для домашних животных реализует научно-производственный центр кормовых технологий. Завод строится на территории Дмитровского городского округа Подмосковья», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что объем инвестиций в данной проект составит 2,7 млрд рублей.

По его словам, завод будет оснащен современным оборудованием. Технологии позволят включать до 60-80% свежего мяса в состав питания и достичь его максимальной натуральности и вкусовой привлекательности. Специальная технология упаковок обеспечит длительное хранение продукта.

«Запуск линии по производству сухого корма мощностью свыше 20 тыс. тонн в год запланирован на конец июня текущего года. А линию по производству влажного корма мощностью 13 тыс. тонн в год планируется открыть в январе 2022 года», - добавил министр.

Он отметил, что после запуска завода на полную мощность будет создано более 200 новых рабочих мест.