РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мая. Сотрудники ГИБДД по 10 мая будут проверять водителей Балашихи и Реутова на трезвость, рейды начались 30 апреля, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение числа ДТП, совершенных пьяными водителями.

В целях профилактики и пресечения грубых нарушений ПДД с 30 апреля по 10 мая сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» на территории городских округов Балашиха и Реутов проводится массовое выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Суть данной проверки заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за минимальный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Сотрудники Госавтоинспекции в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя.

При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и т.д.) водителям незамедлительно разрешат продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

Госавтоинспекция убедительно просит жителей, которым известны сведения о намерении или управлении транспортным средством водителем в состоянии опьянения, незамедлительно сообщить в дежурную часть ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по телефону: 8(495)521-99-02.