РИАМО - 1 мая. Столичный суд вынес приговор участникам ОПГ Тимуру Мальсагову, Илье Железняку, Сергею Косареву, Руслану Михайлову и Сергею Кувшинчикову за вымогательство, мошенничество в особо крупном размере и незаконный оборот оружия, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Следствием и судом было установлено, что члены ОПГ под руководством криминального авторитета Юрия Есина по прозвищу Самосвал выбирали в качестве своих жертв владельцев дорогостоящих машин, являющихся клиентами автосервиса, подконтрольного преступной группе.

Затем злоумышленники умышленно создавали для клиентов конфликтные ситуации, затягивая срок выполнения ремонта их автомобилей, или проводили некачественные работы. Также в ходе работ они требовали передать им автомобили, применяя насилие в отношении владельцев машин, а также высказывая угрозы, в том числе с участием огнестрельного оружия. Потерпевшие были вынуждены передать вымогателям собственные авто.

Преступные действия злоумышленников пресекли в ходе совместной работы московских следователей, сотрудников ФСБ России, а также управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве. Их задержали в августе 2018 года.

Приговором суда Мальсагову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком два года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Михайлову и Косареву назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, Железняку - в виде восьми лет лишения свободы, Кувшинчикову - в виде семи лет лишения свободы. Четверо осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строго режима.

Руководитель ОПГ Юрий Есин скрылся. Его объявили в международный розыск. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения.