РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. В муниципальном этапе московского областного слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2021» в Подольске победили ЮИДовцы из школы №11, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

На протяжении двух дней в школе №11 проходил конкурс «Безопасное колесо», в котором приняли участие 160 учеников из 40 школ округа. По итогам конкурса первое место завоевали ЮИДовцы из школы №11; второе – из Дубровицкой школы имени Героя России Александра Монетова; третье – из школы №20.

В рамках конкурсной программы ЮИДовцы преодолевали испытания, демонстрировали знания правил дорожного движения, основ оказания первой доврачебной помощи, а также навыки управления велосипедом. Все участники справились с экзаменами. Организаторы и автоинспекторы старались помогать, подбадривать участников, чтобы конкурс проходил в доброй игровой атмосфере.

Муниципальный этап слета «Безопасное колесо» позади. Теперь ребятам предстоит защищать честь Подольска на областном этапе.

Отдел пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Подольску выразил огромную благодарность наставникам, которые, несмотря на отсутствие должных тренировок, смогли подготовить ребят к участию в трудном конкурсе, а также школьникам, которые мужественно справились с волнением и показали отличные результаты.