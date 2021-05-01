РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мая. В подмосковной Балашихе разыскивают 37-летнего мужчину, пропавшего около пяти дней назад, сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Пропал Андрей Александрович Мазиков, 37 лет, городской округ Балашиха. С 27 апреля его местонахождение неизвестно.

Рост мужчины 175 см, он нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Был одет в черную куртку, серую кофту, бежевые джинсы и бежевые кеды.

Волонтеры поискового отряда просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.