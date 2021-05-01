РИАМО - 1 мая. В России с субботы штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути вырос с 1 до 5 тыс. рублей, сообщает kp.ru.

Также нарушители могут лишиться водительских прав на срок от трех до шести месяцев. При повторном аналогичном правонарушении права могут отобрать на год.

Поправки об этом в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу в субботу.

Еще на этот штраф не будет распространяться скидка при оплате постановления в течение 20 дней со дня вынесения. Таким образом, нарушителю ПДД придется оплачивать его полностью.

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