РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. В день Светлого Воскресения Христова, 2 мая, на литургию в Никольский храм Подольска доставят Благодатный огонь, сообщается в Instagram-аккаунте храма.

По сложившейся традиции прихожане при желании смогут возжечь свои лампады как символ приобщения Святой Пасхи у гроба Господня. Начало литургии в 9:30.

Настоятель храма священник Алексий Суриков пригласил всех желающих принять участие в праздничном богослужении и совершить совместную молитву.