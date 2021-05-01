РИАМО - 1 мая. В канун Пасхи москвич выставил на продажу кулич, испеченный 20 лет назад, озвученная цена - 10 млн рублей, сообщает Nation News.

Продавец подчеркнул, что кулич испекли на наступление нового тысячелетия, а затем освятили в старинном православном храме. В каком именно мужчина не уточнил.

Кулич за прошедшие годы сохранился практически первозданным: он все еще благоухает ванилью.

Автор публикации отметил, что кулич стал для него семейной реликвией. Молодой человек готов отдать кулич на любую экспертизу.

Часть полученных от продажи денег он пожертвует на благотворительность.