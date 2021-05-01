РИАМО - 1 мая. Ежегодный сезон проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Подмосковье начинается 1 мая, первый этап пройдет до 10 июня, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Работы по уничтожению борщевика на территории Подмосковья начинаются сегодня, 1 мая. Обработку земель от сорняка традиционно проведем в три этапа. Первый этап обработки будет завершен 10 июня», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что второй этап начнется 10 июня и завершится 10 июля. А третий этап проведут с 10 июля по 10 августа.

Сотрудники Минсельхозпрода региона вместе с представителями штабов по истреблению борщевика Сосновского администраций городских округов, а также подрядных организаций, которые в 2021 году будут проводить работы, перед началом сезона провели выездные совещания на территориях и осмотры земельных участков, пораженных опасным растением.

Воскресенский напомнил, что в этом году планируется обработать от борщевика территории в 52 городских округах Подмосковья. Каждый участок земли, пораженной опасным сорняком, будет обработан трехкратно – механическим, химическим или агротехническим методами.

«Прежде всего будут обрабатываться территории, где ситуация с ядовитым растением самая напряженная. Всего будет обработано около 16 тыс. га земель, находящихся в муниципальной собственности, 2,8 тыс. га придорожных территорий. Частные земли должны обрабатываться от сорняка правообладателями этих участков. Владельцам поросших борщевиком территорий будут выписаны штрафы», - отметил министр.

Штраф для физлица варьируется от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тыс. рублей. Юрлица платят штраф от 150 тыс. до 1 млн рублей.

Наибольшую площадь пораженных борщевиком территорий в регионе имеют городские округа Можайский, Волоколамский, Клин, Сергиево-Посадский, Талдомский.