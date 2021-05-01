РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. Руководство МУП «Подольский троллейбус» поздравило всех сотрудников с 20 летием предприятия и пожелало им здоровья, хорошей репутации и большого потенциала, сообщается на сайте организации.

«Дорогие наши коллеги! 1 мая 2021 года у нас большой праздник и важная дата. Нашему предприятию исполняется 20 лет. Поздравляем всех сотрудников МУП «Подольский троллейбус» и от всей души желаем здоровья вам и вашим близким, желаем никогда не останавливаться на достигнутых целях, всегда поддерживать нашу репутацию и иметь большой потенциал. Пусть с каждым днем наша организация только укрепляет свои позиции и с каждым годом нам удается достигать невероятных успехов!» — говорится в сообщении.

1 мая 2001 года открыли движение на участке от станции Подольск до 3-го и 4-го микрорайонов по маршруту №1. Система открыта без депо, ночной отстой троллейбусов проводили на кольце у путепровода. С завода в Энгельсе поступило 25 троллейбусов. На все машины нанесли герб города.

16 июля 2001 года открыли двустороннее движение (ранее было одностороннее) и создали маршрут №2. Троллейбусное депо заработало 1 сентября 2001 года. В 2003 году насчитывалось 26 троллейбусов.

1 мая 2004 года открылась новая линия от рынка до конечной остановки «Кабельный завод», пустили маршрут №3. После открытия продолжилось строительство линии до конечной остановки «Стройиндустрия (станция Подольск) с восточной стороны станции, но оно прекратилось после установки опор.

В 2005 году поступило два новых троллейбуса, в 2007 году — еще два. 24 сентября 2007 года открыта новая линия «Стройиндустрия — улица Машиностроителей», которая связала жилой район с железнодорожной станцией в обход существовавших автобусных маршрутов. На кольце «Кабельный завод» построили подстанцию, диспетчерскую перенесли на Стройиндустрию. Пустили новый маршрут №4. Всего в 2011 году насчитывалось 40 пассажирских троллейбусов.

23 сентября 2012 года в депо поступил новый троллейбус Тролза-5275.03 «Оптима» — №41. 5 декабря 2013 года поступил второй троллейбус модели ТролЗа-5265.00 «Мегаполис» — №22. Всего в 2014-2015 годах насчитывалось 42 троллейбуса.

Ровно через 19 лет после открытия троллейбусного парка, 1 мая 2020 года, был запущен уже шестой троллейбусный маршрут №4к, следующий в микрорайон Кутузово. С 1 декабря 2020 года на маршруте была введена бескондукторная форма оплаты проезда. Вход только в первую дверь, оплата производится у водителя.