РИАМО - 1 мая. В Великую Субботу патриарх Кирилл совершил литургию в храме Христа Спасителя и освятил пасхальные куличи, сообщается на сайте Московского патриархата.

В службе также приняли участие митрополит Воскресенский Дионисий, архиепископ Егорьевский Матфей и протоиерей Михаил Рязанцев. Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор.

Во время службы прочли молитвы об избавлении от коронавируса и прошение о врачах. Патриарх также прочел молитву о мире на святой земле, которая совершается ежегодно.

Патриарх освятил хлеб и вино, по окончании литургии Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В конце службы по традиции патриарх освятил пасхальные куличи.

В этом году православные будут отмечать Пасху 2 мая.