РИАМО - 1 мая. В Великую Субботу патриарх Кирилл совершил литургию в храме Христа Спасителя и освятил пасхальные куличи, сообщается на сайте Московского патриархата.
В службе также приняли участие митрополит Воскресенский Дионисий, архиепископ Егорьевский Матфей и протоиерей Михаил Рязанцев. Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор.
Во время службы прочли молитвы об избавлении от коронавируса и прошение о врачах. Патриарх также прочел молитву о мире на святой земле, которая совершается ежегодно.
Патриарх освятил хлеб и вино, по окончании литургии Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом.
В конце службы по традиции патриарх освятил пасхальные куличи.
В этом году православные будут отмечать Пасху 2 мая.
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