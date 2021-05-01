РИАМО - 1 мая. Ученики столичных школ завоевали более 1,3 тыс. дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников по разным предметам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он уточнил, что некоторые истории победителей олимпиады из столицы искренне удивляют. Например, Семен Кулешов из школы №1547 завоевал сразу три диплома. Школьник стал победителем олимпиады по экономике, а еще призером - по математике и физике. При этом он находит время на занятия волейболом.
По его словам, Элизабет Пфанненшмидт из школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых завоевала диплом победителя по немецкому языку, а также она стала призером по французскому языку. Школьница хорошо владеет тремя иностранными языками, но не планирует быть переводчиком. Она отметила, что есть идеи, как интересно и креативно учить детей.
«Ребята, все финалисты, вы молодцы! Пройти на федеральный этап - уже победа. Сохраняйте мотивацию, и желаю вам удачи!» - заключил Собянин.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии