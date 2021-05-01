РИАМО - 1 мая. Ученики столичных школ завоевали более 1,3 тыс. дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников по разным предметам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Поздравляю победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников! Москвичи, как всегда, выступили достойно и завоевали 1346 дипломов», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что некоторые истории победителей олимпиады из столицы искренне удивляют. Например, Семен Кулешов из школы №1547 завоевал сразу три диплома. Школьник стал победителем олимпиады по экономике, а еще призером - по математике и физике. При этом он находит время на занятия волейболом.

По его словам, Элизабет Пфанненшмидт из школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых завоевала диплом победителя по немецкому языку, а также она стала призером по французскому языку. Школьница хорошо владеет тремя иностранными языками, но не планирует быть переводчиком. Она отметила, что есть идеи, как интересно и креативно учить детей.

«Ребята, все финалисты, вы молодцы! Пройти на федеральный этап - уже победа. Сохраняйте мотивацию, и желаю вам удачи!» - заключил Собянин.