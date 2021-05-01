РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мая. Праздничный концерт в честь открытия мотосезона стартовал в субботу в Летнем парке поселка Малаховка подмосковных Люберец, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу в Летнем парке проходит концертная программа, посвященная открытию мотосезона.

«Сегодня мы открываем мотосезон. Я держу в руках люберецкий флаг - именно Люберцы нас сегодня всех объединили. К нам приехали байкеры не только из Люберец, но и из Раменского, Москвы, а также даже из Беларуси, Украины», - сказал вице-президент клуба «Свобода двух колес» Эдуард Левицкий.

Традиционно колонна байкеров совершила мотопробег. После этого они въехали на территорию Летнего парка.

Здесь для гостей праздника проходит рок-концерт. Также проведут мотоконкурсы, а в 22:00 - огненное шоу.