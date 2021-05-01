РИАМО - 1 мая. Перед началом сезона фонтан «Похищение Европы» у Киевского вокзала промыли, там отремонтировали и заменили насосы, привели в порядок гранитную облицовку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Композиция фонтана «Похищение Европы» рассказывает о древнегреческом мифе, как Зевс похитил Европу в облике быка и переплыл с ней море. Брызги от фонтана напоминают о прибрежном тумане, струи – о волнах, морскую атмосферу создает и сине-зеленая подсветка. Высота скульптуры фонтана составляет 11 м, там пять чаш.

После запуска фонтан будут чистить раз в месяц, прилегающую к фонтану территорию будут убирать раз в неделю.

После того, как фонтан законсервировали на зиму, началась работа по ремонту и замене насосов, которые расположены в помещении под ним. Зимой в этом помещении находятся элементы, которые образуют струи, и фонтанные светильники – их снимают перед холодами.

Весной из чаш фонтана выгребли снег, наледь растопили горячей водой. После этого проводят пескоструйную очистку металлических конструкций и гранита. Затем гранитную облицовку ремонтируют, окрашивают, меняют флаги фонтанного комплекса.

Перед запуском фонтана прочищается внутренность труб до тех пор, пока вода не будет кристально чистой. Специалисты продолжат следить за работой фонтана и во время сезона: так, в жаркую погоду насосы часто перегреваются. Их выключают по ночам.

Воду периодически чистят, чтобы она не зацвела. Также следят за уровнем воды в чашах.