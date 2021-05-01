РИАМО - 1 мая. Работы по обновлению памятника митрополиту Московскому и всея Руси Алексию на Арбате в столице планируют провести в 2022 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2022 году пройдет ремонт памятника митрополиту Алексию, с именем которого связано в том числе создание и возобновление ряда обителей в Москве и в митрополичьей области. В ходе работ специалисты расчистят поверхности монумента, устранят дефекты – трещины и сколы, а затем покроют памятник защитными составами, чтобы уберечь от негативного воздействия окружающей среды», – сказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что ремонтные работы проведут в соответствии с проектом, утвержденным Мосгорнаследием.

Памятник был открыт 27 ноября 2011 года. Святитель представлен в митрополичьем облачении. Саккос (богослужебное облачение) украшают изображения стилизованных равноконечных крестов и растительных узоров. На левой ладони - макет главного монастырского храма – собора Рождества Пресвятой Богородицы, правой рукой Алексий благословляет.