РИАМО - 1 мая. Футболисты казанского «Рубина» обыграли московское «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Газета.ru.

Игра закончилась со счетом 2:0.

В составе казанского клуба голы забили Джордже Деспотович и Хван Ин Бем. Заканчивали игру футболисты из Татарстана вдесятером, на 52-й минуте был удален игрок «Рубина» Илья Самошников.

В турнирной таблице чемпионата страны «Рубин» занимает четвертое место, у команды 49 очков. В следующем туре ФК сыграет на выезде с тульским «Арсеналом».

Команда «Динамо» находится на седьмой строчке рейтинга РПЛ, у нее в активе 46 очков. Следующую игру бело-голубые проведут в гостях 8 мая, команда сыграет с московским «Локомотивом».