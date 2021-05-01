РИАМО - 1 мая. Домашний кот пытался сбежать из квартиры хозяйки в районе Гольяново, он спрыгнул со второго этажа, а затем застрял в решетке на окне подвала, животное спасли, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Рано утром в субботу поступило сообщение от обеспокоенной пожилой москвички о том, что ее кот по кличке Шанель пытался сбежать из дома. Он спрыгнул со второго этажа и пытался удрать в подвал, но его голова застряла в решетке окна подвала.

Хозяйка вызвала для домашнего любимца спасателей, так как у самой освободить кота не получилось.

На место происшествия выехал расчет аварийно-спасательного отряда №5 ГКУ «ПСЦ». Спасатели вытащили животное из решетки за 5 минут и передали хозяйке.