РИАМО - 1 мая. В Московской области сделать прививку от коронавирусной инфекции можно будет в течение всех майских праздников, пункты вакцинации в поликлиниках будут работать в каждом округе, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что массовая вакцинация – одна из важнейших на сегодня задач. Прививка от коронавируса помогает снизить госпитализацию. Чтобы защитить жителей, важно организовать вакцинацию максимально комфортно и доступно.

Прививочные пункты в поликлиниках будут работать в каждом городском округе с 1 по 10 мая. Кроме того, запланирована выездная вакцинация в СНТ.

В Московской области свыше 220 прививочных пунктов, выбрать ближайший можно на интерактивной карте.

«Когда тебе нужно будет ставить вторую прививку, придет SMS. И, если первую ты делал, допустим, в Красногорске, то необязательно опять ехать туда. Вы можете позвонить по телефону «122» и выбрать ближайший пункт вакцинации. Пункты вакцинации будут работать все праздники», - отметил Воробьев.

График работы поликлиник

Также определен график работы государственных медорганизаций в регионе в первую декаду мая.

Амбулаторно-поликлиническая служба, оказывающая помощь взрослому населению, доступна 4, 5, 6, 7 мая – с 8 до 20 часов, а 3, 8 и 10 мая – с 8 до 16. В медорганизациях, оказывающих амбулаторную медпомощь детскому населению, прием маленьких пациентов будет вестись 4, 5, 6, 7 мая – с 8 до 20 часов, а 3, 8 и 10 мая – с 9 до 15 часов. Отделения неотложной помощи в поликлиниках работают каждый день с 8 до 23 часов.

Записаться на прием к врачу можно через федеральный портал госуслуг и региональный, по телефону 8 (800) 550-50-30, а также в самой поликлинике.

«Мы понимаем, что многие жители Подмосковья планируют провести предстоящие майские праздники за городом. Вместе с тем наши поликлиники готовы оказать медицинскую помощь тем, кто в эти дни за ней обратится - придет на прием к врачу или захочет пройти вакцинацию от Covid-19», - отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>