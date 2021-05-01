РИАМО - 1 мая. От столичного Северного речного вокзала отправились в круизы девять лайнеров с 2 тысячами пассажиров, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Пассажиры лайнеров смогут посетить Углич, Мышкин, Казань, Тверь и другие города. В субботу от речного вокзала отплыли теплоходы «Президент», «Родная Русь», «Княжна Виктория», «Лунная соната» и «Санкт-Петербург».

В этом сезоне в речной рейс отправятся еще 60 лайнеров. Билеты можно купить у туроператоров.

Ранее на Северном речном вокзале открыли летнюю речную навигацию. После реконструкции Северный речной вокзал стал местом отдыха с парком, кафе и детской зоной.