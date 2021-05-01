РИАМО - 1 мая. Участники опроса на «Активном гражданине» выбрали название сервиса персонализированных перевозок по требованию в новой Москве, более половины участников опроса проголосовали за вариант «По пути», сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Сервис начнет работу в пилотном режиме в этом году. Благодаря перевозкам по требованию жители новой Москвы смогут быстрее добираться до МЦД, метро, МЦК.

Вызвать автобус можно будет в приложении «Московский транспорт». Автобус будет приезжать к месту недалеко от заказчика в течение 30 минут.

Подобная практика существует в Лондоне, Берлине, Дубае, Нью-Йорке.