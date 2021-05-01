РИАМО - 1 мая. Во время майских праздников аварийные службы управляющих компаний Подмосковья будут работать в штатном режиме. Жителям региона также напомнили, что если УК не исполняет требования и не ведет конструктивный диалог, то нужно писать обращение в Госжилинспекцию Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Поскольку управляющие компании Подмосковья призваны обеспечивать ежедневный комфорт и уют, коммунальные службы не перестанут выполнять свой прямой долг перед жителями», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Жителям Подмосковья также напомнили, что, если УК не будет исполнять требования жильцов дома и не будет вести конструктивный диалог, необходимо сразу писать официальное обращение в Госжилинспекцию Подмосковья.

Написать обращение можно на портале ГИС ЖКХ при регистрации на сайте госуслуг, с помощью формы обратной связи на сайте Госжилинспекции Подмосковья с обязательной регистрацией в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или по почте – направив обращение по адресу: Московская область, Одинцовский г. о., с/п Барвихинское, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, д. 1А.