РИАМО - 1 мая. В столице усилят работу с населением для профилактики происшествий на воде на майских праздниках, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В работе принимают участие свыше 300 сотрудников центра ГИМС ГУ МЧС России по городу, а также спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и добровольцы.

Патрулирования будут проводиться на катерах. Среди наиболее популярных мест, где будет усилено патрулирование, - Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный бор, набережные Москвы-реки и Химкинское водохранилище.

Кроме того, инспекторы на машинах будут проводить патрулирование прибрежных зон и закрытых водных объектов, куда невозможен доступ на катерах.

Еще специалисты запланировали осмотр водоемов мегаполиса и береговой зоны, беседы с населением.

С начала текущего года уже проведено 16 тыс. патрулирований, более 35 тыс. бесед с населением по недопущению нарушений правил охраны жизни людей на водных объектах. Силами волонтеров проведено около 10 тыс. патрулирований.

В ходе данных работ были выявлены 473 ребенка в возрасте до 14 лет, которые находились у водоемов без присмотра взрослых.