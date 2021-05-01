РИАМО - 1 мая. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) подготовило интерактивную карту акции «Лес Победы», которая проводится в Подмосковье по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.
Карта доступна по ссылке.
Взрослые и дети вместе со специалистами могут высадить деревья и кустарники в память о родных и близких, отдавших жизни в годы Великой Отечественной войны. В этом году акция продлится до 25 мая.
На интерактивной карте можно выбрать ближайшую точку проведения акции. Для каждой точки указаны адрес и точные координаты.
Тем, кто примет участие в акции, нужно одеваться по погоде и брать с собой резиновые сапоги и перчатки. На каждом участке подготовлены инвентарь, сеянцы и саженцы. Специалисты расскажут участникам, как правильно сажать деревья.
Всего в регионе подготовлено более 670 участков для высадки деревьев.
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