РИАМО - 1 мая. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев считает, что дефицит кадров на городских стройках, вызванный закрытием границ из-за пандемии Covid-19, не скажется на итоговых сроках строительства и себестоимости работ. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

«Безусловно, пандемия коронавируса сказалась на работе строительной отрасли, в том числе и на кадровом обеспечении. Однако уже сегодня мы отмечаем замещение рабочих из-за рубежа строителями из Москвы и прилегающих областей», – сказал заммэра.

Он уточнил, что в целом срывов сроков по реализуемым столичным проектам не наблюдается.

«Можно сказать, что сроки реализации проектов, в первую очередь городских, будут выдержаны, а по возможности и сокращены. Да и себестоимость работ увеличиваться не будет», – добавил Бочкарев.

Ранее он сообщал, что работы на стратегически важных стройках мегаполиса не будут приостанавливать на длинных майских выходных. В частности, будут продолжать строить метро. В праздничные дни на объектах метрополитена будут трудиться около 17 тыс. человек.

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