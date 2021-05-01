РИАМО - 1 мая. Продолжаются работы про возведению метромоста через реку Ликову на участке Солнцевской линии метро, основные конструкции готовы на 99%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

«В рамках строительства метромоста через реку Ликову на участке продления Солнцевской ветки метро до аэропорта Внуково завершены монолитные работы. Готовность основных конструкций 460-метрового метромоста оценивается в 99%», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что мост строят на перегоне между будущими станциями «желтой» ветки «Пыхтино» и «Внуково».

«На данный момент возведены все 23 опоры моста, также закончено бетонирование всех 22 пролетных строений – это более 689 т арматуры, 4100 куб. м бетона. Сейчас приступили к работам по устройству деформационных швов между пролетными строениями», - отметил заммэра.

На новом участке Солнцевской линии расположатся две станции – «Пыхтино» и «Внуково». Благодаря продлению «желтой» ветки аэропорт Внуково станет первой воздушной гаванью Московского региона со своей станцией метрополитена.