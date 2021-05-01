РИАМО - 1 мая. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на еженедельном онлайн-педсовете для московских учителей о вакцинации от коронавируса. Врач подчеркнул, что от вакцины нельзя заболеть и она является единственным надежным способом снизить заболеваемость, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Педсовет прошел 30 апреля.

«Самое важное, что я хотел бы сказать московским учителям, - спасибо за то, что вы делаете для наших детей. Однако не забывайте про себя. В нынешней эпидемиологической ситуации вы находитесь в самой большой группе риска», — сказал Проценко.

Он отметил, что коварство коронавируса заключается в том, что он фактически бессимптомно протекает у детей, которые при этом являются переносчиками и невольно подвергают инфекционной атаке взрослых, в первую очередь учителей.

Проценко подчеркнул, что вакцинация сегодня является единственным надежным инструментом для снижения заболеваемости Covid-19, особенно среди людей, входящих в группу риска.

Проценко также ответил на вопросы учителей. Он подчеркнул, что вакцина от коронавируса безопасна, от нее нельзя заболеть. Он пояснил, что после прививки не нужно соблюдать самоизоляцию. Любые прививки, которые сейчас разработаны в России, содержат инактивированный вирус, который не способен инфицировать и не способен передаться кому-то.