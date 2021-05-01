РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. Жителям подмосковного Подольска напомнили, что с субботы в пять раз увеличился штраф за нарушение правил дорожного движения на переездах, скидки на него распространяться больше не будут, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

С 1 мая в пять раз подорожал штраф за нарушение ПДД на железнодорожных переездах. Причем на штрафы за эти нарушения скидки распространяться не будут. Вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в частности к статье 12.10.

Ранее за такие грубые нарушения, как выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, а также за проезд под запрещающий сигнал светофора, было предусмотрено лишение прав на срок до трех месяцев или штраф 1 тыс. рублей. Если нарушение выявлено камерой, то ничего, кроме штрафа, не грозило, причем со скидкой он составлял 500 рублей. С 1 мая срок лишения прав остался неизменным, а штраф вырос до 5 тыс. рублей. При этом заплатить его, даже в течение 20 дней с момента вынесения, со скидкой уже нельзя.

Это же наказание начало применяться, если водитель пересечет нерегулируемый переезд в тот момент, когда поезд к нему приближается в пределах видимости. Штраф за самовольное открытие шлагбаума с 1 мая вырос с 1 до 5 тыс. рублей также без возможности оплаты со скидкой.

Аварии на железнодорожных переездах происходят не часто. Но, как правило, заканчиваются тяжелыми последствиями. В абсолютном большинстве случаев причиной таких аварий является нарушение правил водителями.