РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. В Подольске следователи проводят доследственную проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в квартире, сообщается в группе «ГСУ СК России по Московской области» в соцсети «ВКонтакте».

1 мая в одной из квартир дома 18 на улице Филиппова произошло возгорание. После локализации пожара обнаружили тела двух женщин. По данному факту следственный отдел по Подольску ГСУ СК России по Московской области организовал доследственную проверку. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.