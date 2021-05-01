РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мая. В субботу в Люберцах прошел турнир по силовому экстриму, в нем приняли участие спортсмены из нескольких регионов России, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Турнир организован проектом «Люберецкая сила». Он прошел в Центральном парке. В нем поучаствовали спортсмены из Люберец, Москвы, Тульской области.

Честь Люберец защищали два силача - Сергей Чикин и Владислав Зюзин. Впервые в турнире приняла участие девушка.

Спортсменам необходимо было принять участие в эстафете по поднятию снарядов, пройти 20 м с грузом по 90 кг в каждой руке, выжать 50 кг одной рукой на количество раз за время, а также сдвинуть автомобиль.