РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 мая. Жители подмосковного Дзержинского могут освятить куличи в субботу в четырех храмах округа, сообщил исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Будкин.

В Великую субботу освящают куличи и крашеные яйца до самого вечера, так как желающих очень много.

«Освятить можно в Николо-Угрешском монастыре (площадь Святителя Николая, 1); церкви князя Дмитрия Донского (площадь Дмитрия Донского, 14); церкви Макария (Невского), митрополита Алтайского (площадь Дмитрия Донского, 6А, строение 1), а также в церкви Сошествия святого Духа (улица Лесная, 22)», - написал Будкин в своем Instagram-аккаунте.

Традиционный крестный ход пройдет у стен Спасо-Преображенского собора в субботу в 23:45. Праздничная служба начнется в 00:00 2 мая. Она пройдет в Николо-Угрешском монастыре, в храме Дмитрия Донского, в храме церкви Сошествия святого Духа и в церкви Макария (Невского).

В этом году православные будут отмечать Пасху 2 мая.