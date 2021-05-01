РИАМО - 1 мая. Пожарные помогли котенку, запутавшемуся в проводах в электрощитке многоквартирного дома на северо-западе столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Вечером 30 апреля в службу «112» поступило сообщение, что на 12 этаже многоэтажного жилого дома 9, корпус 3, на ул. Таллинской в электрощитке запутался в проводах котенок.

Для спасения домашнего любимца выезжал расчет пожарно-спасательного отряда №204 ГКУ «ПСЦ». По прибытии пожарные приняли решение надеть диэлектрический комплект и достали домашнего питомца из электрощитка.

Котенок был напуган, но не пострадал, его передали хозяевам.