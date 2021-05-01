РИАМО - 1 мая. Олимпийский чемпион по фигурному катанию, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин назвал тренера Этери Тутберидзе мастером своего дела и отметил, что фигуристка Александра Трусова вернулась к ней неслучайно, сообщает Газета.ru.

«Придерживаюсь мнения, что все покажут будущие соревнования. Они продемонстрируют правильность или неправильность того или иного перехода», - сказал Ягудин.

Также он пожелал удачи олимпийскому чемпиону и тренеру по фигурному катанию Евгению Плющенко, который некоторое время работал с Трусовой.

«Что касается Тутберидзе, это лучший тренер и просто мастер своего дела. И мы видим, что к ней возвращаются не просто так», - добавил Ягудин.

Ранее Плющенко объявил об окончании сотрудничества с Трусовой. Соглашение решили не продлевать по обоюдному желанию.

Спортсменка уже провела первую тренировку у Тутберидзе в «Хрустальном».