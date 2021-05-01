РИАМО - 1 мая. Олимпийский чемпион по фигурному катанию, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин назвал тренера Этери Тутберидзе мастером своего дела и отметил, что фигуристка Александра Трусова вернулась к ней неслучайно, сообщает Газета.ru.
«Придерживаюсь мнения, что все покажут будущие соревнования. Они продемонстрируют правильность или неправильность того или иного перехода», - сказал Ягудин.
Также он пожелал удачи олимпийскому чемпиону и тренеру по фигурному катанию Евгению Плющенко, который некоторое время работал с Трусовой.
Ранее Плющенко объявил об окончании сотрудничества с Трусовой. Соглашение решили не продлевать по обоюдному желанию.
Спортсменка уже провела первую тренировку у Тутберидзе в «Хрустальном».
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