РИАМО - 1 мая. На особом контроле остается соблюдение мер профилактики распространения коронавируса на столичных стройках, за 2 недели были проведены повторные проверки строящихся объектов на соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы регулярно проверяем столичные строительные площадки на предмет выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике Covid-19. В майские праздники работа на стройках не прекращается, и эти меры также должны строго соблюдаться», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что за последние 2 недели специалисты Мосгосстройнадзора провели повторные проверки строящихся объектов на соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.

Бочкарев добавил, что было проверено 114 объектов. Нарушений рекомендаций не выявили. Сейчас нет ни одной стройки, на которой приостановили бы работу из-за грубых нарушений мер профилактики коронавируса или из-за заболеваемости Covid-19.

Заммэра уточнил, что во время проверок участникам строительства дополнительно разъясняют рекомендации Роспотребнадзора. Контроль за соблюдением противоэпидемических требований и рекомендаций по профилактике на стройках продолжат. Сейчас в столице строят 1166 объектов. Завершат проверки всех объектов в начале июня.

В Мосгосстройнадзоре отметили, что в феврале-апреле этого года было проверено 1146 объектов на соблюдение требований профилактики коронавируса. На девяти объектах выявили нарушения мер против коронавируса. В основном нарушения были следующие: отсутствие запаса масок и перчаток, контейнеров для использованных масок, неиспользование масок и перчаток рабочими.

Работники строительной отрасли обязаны выполнять рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. В число рекомендаций входят: термометрия работников при входе на объект, использование масок и перчаток, обеспечение строительных площадок антисептиками, соблюдение социальной дистанции и так далее. Полный список рекомендаций можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора.

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