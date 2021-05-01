РИАМО - 1 мая. Строящиеся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Терехово» и «Кунцевская» готовы почти на 70%, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Всего на Большой кольцевой линии метро возведут 31 станцию и три электродепо. Длина кольца будет достигать 70 км. Завершение работ запланировано на 2022 год.

«В целом станции («Терехово» и «Кунцевская» - ред.) готовы порядка на 67-70%», - сказал Бочкарев.

Он уточнил, что эта часть БКЛ была возведена с применением 10-метрового тоннелепроходческого комплекса, который позволяет в одном тоннеле проложить сразу два пути.

По его словам, завершить строительные работы на западном участке БКЛ, а также запустить движение поездов планируют до конца 2021 года.

На станциях «Терехово» и «Кунцевская» продолжаются отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Бочкарев также отметил, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией Covid-19, в Москве не планируют сдвигать сроки строительства крупных городских инфраструктурных проектов.

«Целый ряд мероприятий мы проводим. Мобилизация иностранной рабочей силы, мобилизация наших соотечественников, жителей Москвы, Московской области, других регионов», - подчеркнул Бочкарев.

Он добавил, что стоимость строительства объектов также стараются сохранять в рамках выделенного бюджета.

На западном участке БКЛ 1 апреля 2021 года открылись две станции – «Народное Ополчение» и «Мневники».

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>