РИАМО - 1 мая. Работы по строительству дублера Калужского шоссе планируют завершить в 2021 году, движение по первому участку намерены запустить летом, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Дублер Калужского шоссе - мы в этом году должны уже завершить работы», - сказал Бочкарев.

Движение автомобилей по первому участку дороги от поселка Мосрентген до Новых Ватутинок планируют запустить летом этого года. Он соединит Николо-Хованскую улицу с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Проезжая часть дублера будет включать четыре полосы – по две в каждую сторону. На трассе устанавливают наружное освещение и светофоры. В местах жилой застройки смонтированы шумозащитные экраны.

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