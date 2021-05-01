РИАМО - 1 мая. На площади музейного комплекса «Дорога памяти» на территории парка «Патриот»14 мая пройдет региональный слет военно-патриотических отрядов Московской области, в нем примут участие 2 тыс. юнармейцев. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«Слет – это основополагающее мероприятие в детско-юношеском военно-патриотическом движении «Юнармия» Подмосковья. В этот раз на него приедут 2 тыс. воспитанников из разных городских округов. Программа слета будет очень насыщенной. По традиции мы торжественно примем в ряды «Юнармии» новых ребят», – сказала министр правительства региона по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Она уточнила, что для участников слета подготовлены разнообразные испытания, интерактивные площадки и выставки.

Ребята примут участие в смотре строя и песни, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в соревнованиях по стрельбе из лука и арбалета, сборке и разборке автомата, эстафете, спортивно-патриотических акциях, пройдут маршрут с уничтожением противника имитационными гранатами и оказанием первой помощи, посетят экспозицию поискового движения, музейный комплекс и несколько выставок.

На площадках дополненной реальности все желающие смогут рассмотреть в натуральную величину военную технику времен ВОВ, побывать на «крыше Рейхстага» и пройти исторический квест. Зрителей также ждут показательные выступления с шашкой, автоматом и карабином.

14 мая зарегистрированные делегаты V очередного слета регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области выберут начальника штаба на пять лет. С 2016 года подмосковный штаб движения возглавляет знаменитый спортсмен, олимпийский чемпион Александр Легков.

В рядах подмосковной «Юнармии» сегодня состоит 35 тыс. подростков.