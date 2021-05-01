РИАМО - 1 мая. В 2022 году планируют завершить реконструкцию участка Большой кольцевой линии метро от станции «Каховская» до «Каширской», сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы планируем эти работы выполнить, реконструкцию в следующем году завершить», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в ходе реконструкции станций «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» заменят строения путей, инженерные коммуникации, системы энергоснабжения.

Каховскую линию метро со станциями «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» закрыли на реконструкцию в 2019 году. После проведения работ ветка станет частью Большого кольца метро.

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