РИАМО - 1 мая. Поезда метро снова начали курсировать по графику на Арбатско-Покровской линии после сбоя из-за человека на пути, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Сбой случился на участке от станции «Киевская» до станции «Курская», там прерывалось движение составов. В обратном направлении поезда метро курсировали с увеличенными интервалами.

Человек оказался на пути на станции «Арбатская».