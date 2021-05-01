РИАМО - 1 мая. Поезда метро снова начали курсировать по графику на Арбатско-Покровской линии после сбоя из-за человека на пути, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
Сбой случился на участке от станции «Киевская» до станции «Курская», там прерывалось движение составов. В обратном направлении поезда метро курсировали с увеличенными интервалами.
Человек оказался на пути на станции «Арбатская».
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии (3) введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) May 1, 2021
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