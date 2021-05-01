РИАМО - 1 мая. Строительство метромоста на участке Калининско-Солнцевской линии от станции метро «Пыхтино» до станции «Внуково» планируют завершить в 2021 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы там работаем в круглосуточном режиме. Я думаю, что в этом году мы работы все завершим», - сказал Бочкарев.

Он также добавил, что станции метро «Пыхтино» и «Внуково» планируют достроить в 2023 году.

«Постараемся даже ускориться. <...> Должны в 2023 году запустить и саму станцию («Внуково» - ред.) и устроить полную интеграцию с терминалом аэропорта», - добавил заммэра.

Протяженность метромоста составит 460 м. По нему поезда подземки будут пересекать реку Ликову.

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