РИАМО - 1 мая. Строительство метромоста на участке Калининско-Солнцевской линии от станции метро «Пыхтино» до станции «Внуково» планируют завершить в 2021 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он также добавил, что станции метро «Пыхтино» и «Внуково» планируют достроить в 2023 году.
«Постараемся даже ускориться. <...> Должны в 2023 году запустить и саму станцию («Внуково» - ред.) и устроить полную интеграцию с терминалом аэропорта», - добавил заммэра.
Протяженность метромоста составит 460 м. По нему поезда подземки будут пересекать реку Ликову.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии