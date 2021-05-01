РИАМО - 1 мая. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выложил в своем Telegram-канале уникальные снимки с российского спутника «Арктика-М», на них изображено зарождение вихрей и погоды, сообщает Газета.ru.

Рогозин подчеркнул, что такие изображения динамических процессов в атмосфере над арктическим районом в глобальном масштабе позволяют добиться новых решений метеорологических задач.

Он отметил, что Россия первая в мире начала с такой периодичностью получать данные о динамических процессах над Арктикой.

Полученные снимки позволяют создавать метеопрогнозы.