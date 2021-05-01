РИАМО - 1 мая. Многие пассажиры Люблинско-Дмитровской линии метро, чей участок временно закрыли с субботы, выбрали бесплатные автобусы для поездок, за утро субботы такие автобусы перевезли более 17 тыс. человек, сообщает Дептранс Москвы.

По 23 мая на участке «Волжская» – «Дубровка» нет движения поездов из-за строительства Большой кольцевой линии подземки.

Многие пассажиры приезжают на станцию «Волжская» и едут на автобусе КМ-2, который курсирует вдоль линии метро. Автобусы КМ-2 выбрали почти в девять раз больше пассажиров, чем КМ-1.

Пассажирам советуют добираться от станции «Волжская» на автобусах КМ-1 через «Текстильщики»: автобус едет туда около 10 минут. В то же время маршрут КМ-2 – долгий и сложный, поездка займет 35-40 минут.

30% пассажиров «салатовой» ветки решили поехать в центр по Замоскворецкой линии метро. Этот вариант считается самым надежным и удобным на время закрытия участка Люблинско-Дмитровской ветки.

Кроме того, рекомендуется пользоваться соседними линиями метро и МЦД.