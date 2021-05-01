РИАМО - 1 мая. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому распространители рекламы в Сети обязаны публиковать социальную рекламу, сообщает Газета.ru.

Минцифры России наделено полномочиями на определение спецоператора, который будет отвечать за размещение соцрекламы в Сети.

Оператором будет некоммерческая организация. В ее обязанности будет входить сбор информации об объемах и форматах рекламы от ее распространителей в интернете и предложение им к размещению социально значимой рекламы.

НКО, которая претендует на данную работу, не может быть основана на членстве, а в составе учредителей не могут быть иностранные граждане, организации или международные компании.

Срок полномочий оператора соцрекламы будет пять лет.

Подписанный закон вступает в силу со дня его официальной публикации.

Оператора соцрекламы должны определить до 1 июля этого года.