РИАМО - 1 мая. В 2022 году планируют начать строительство станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метро, в настоящее время ведется проектирование, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Я думаю, что да (работы на станции «Южный порт» начнутся в следующем году - ред.). Если будут решены все технические и организационные вопросы. Мы, конечно, ждать не будем. Постараемся как можно быстрее приступить к работам», - сказал Бочкарев.

По его словам, к началу этой осени планируют определить весь комплекс технических решений, чтобы как можно быстрее провести работы.

Станция «Южный порт» будет расположена между станциями «Печатники» и «Люблино».

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