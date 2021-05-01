РИАМО - 1 мая. Через два года в Мневниковской пойме в столице планируют ввести в эксплуатацию жилые дома, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Приступаем мы к строительству объектов по городскому бюджету. <...> Мы думаем, уже в 2023 году начнется ввод объектов жилого назначения на этой территории», - сказал Бочкарев.

По его словам, на данной территории также появятся спортивные объекты. В ближайшие 3-4 года инфраструктура и ландшафт Мневниковской поймы заметно изменятся.

Проект развития Мневниковской поймы планируется завершить до 2030 года. На данной территории появятся спортивный кластер, жилые кварталы и офисные здания. Одними из самых интересных объектов станут ландшафтный парк и центр водных видов спорта с искусственной волной.

До конца 2021 года в Мневниковской пойме планируют достроить многофункциональный спорткомплекс с катком. Его общая площадь составит 19,7 тыс. кв. м.