РИАМО - 1 мая. Стройкомплекс столицы не будет останавливать на майские праздники оказание государственных услуг в строительной сфере, все госуслуги можно получить в обычном режиме, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Он добавил, что во время предстоящих нерабочих дней госуслуги в сфере строительства будут предоставлять в штатном режиме.
Бочкарев уточнил, что застройщики могут обратиться за необходимыми консультациями в Единый контактный центр столичного Стройкомплекса. Там можно получить информационную поддержку по градостроительным вопросам и оперативно решить проблемы, связанные с реализацией процедур в сфере строительства.
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