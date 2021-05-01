РИАМО - 1 мая. Стройкомплекс столицы не будет останавливать на майские праздники оказание государственных услуг в строительной сфере, все госуслуги можно получить в обычном режиме, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сейчас все услуги в сфере строительства предоставляются в электронном виде, застройщики могут пройти необходимые процедуры и оформить документы – от получения градостроительного плана земельного участка до разрешения на ввод – через портал mos.ru, который фактически является единой платформой для получения госуслуг», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что во время предстоящих нерабочих дней госуслуги в сфере строительства будут предоставлять в штатном режиме.

Бочкарев уточнил, что застройщики могут обратиться за необходимыми консультациями в Единый контактный центр столичного Стройкомплекса. Там можно получить информационную поддержку по градостроительным вопросам и оперативно решить проблемы, связанные с реализацией процедур в сфере строительства.