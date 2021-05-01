РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мая. В пассажирских автобусах городского округа Люберцы разместят фотографии героев Великой Отечественной войны, жители муниципалитета могут прислать в транспортную компанию фото своих родственников-фронтовиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате, поэтому каждому жителю и гостю Московской области «Ранд-Транс» предлагает разместить фотографии своих героев в автобусах Подмосковья. Фотографии будут опубликованы в виде стикеров на окнах автобусов и транслироваться на мониторах в салонах общественного транспорта.

Фотографии можно прислать до 12 часов 5 мая на электронную почту: rand.trans1313@yandex.ru с ФИО, кратким описанием жизни героя и указанием, на каком маршруте (при желании) хотелось бы увидеть его портрет. По возможности нужно присылать фото ссылкой на «Яндекс.Диск».