РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мая. В Люберцах опубликовали график работы автобусов до кладбищ в дни религиозных праздников в мае, сообщает пресс-служба администрации округа.

Второго мая весь православный мир будет отмечать Светлое Христово Воскресение, а через неделю, 9 мая, - Красную горку. В эти дни для всех желающих будет обеспечено транспортное сообщение до Новолюберецкого кладбища маршрутом №41 «Станция Люберцы – Новолюберецкое кладбище – станция Люберцы».

2 мая пять автобусов большого класса в режиме «Экспресс» будут обслуживать пассажиров без промежуточных остановок. Начало работы в 8:00. Автобус отправится от станции Люберцы-1 (юг). В 15:30 последний автобус уйдет от Новолюберецкого кладбища. Проезд бесплатный.

9 мая на линию выйдут четыре автобуса большого класса. Начало работы в 8:00 от остановочного пункта станции Люберцы-1 (юг). В 15:30 уйдет последний автобус от Новолюберецкого кладбища. Он проследует со всеми остановками. Стоимость проезда - согласно установленному тарифу.

Перевозки будут осуществляться транспортным предприятием «МАП №1 автоколонна 1787» - филиал АО «Мострансавто».

В случае возникновения дополнительных вопросов жители могут обратиться в управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа по телефону: 8(495)503-83-11, а также в диспетчерскую транспортного предприятия по телефону: 8(499)277-17-47, добавочный 2111.