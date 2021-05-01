РИАМО - 1 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Праздником Весны и Труда и пожелал им здоровья и успехов.

«Второй раз встречаем 1 Мая в условиях пандемии. Она, конечно, тяжело ударила по многим трудовым коллективам. Но сейчас экономика постепенно восстанавливается, и это хороший знак», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что российская столица продолжает реализовывать ключевые программы развития города, дает людям тысячи рабочих мест. Кроме того, в мегаполисе поддерживают жителей, помогают им пережить трудное время.

«Как и год назад, не будет праздничного шествия по Красной площади и народных гуляний. Но эти дни можно провести с самыми близкими, пообщаться от души. Желаю всем крепкого здоровья и успехов!» - заключил Собянин.

1 мая в СССР был праздником рабочих. В Российской Федерации отмечается как День Весны и Труда. Праздник 1 Мая также отмечается во многих странах мира.